المصرية للاتصالات تقدم خدمات الاتصالات لمشروعات عامر وبورتو جروب

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كتب- علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركتي عامر جروب وبورتو جروب اتفاقيتي تعاون لتوفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة للمشروعات المملوكة للمجموعتين، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وتتضمن الاتفاقية إتاحة تلك الخدمات وفقا لأحدث التقنيات العالمية والمتمثلة في كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH وكذلك خدمات الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وإتاحة نقاط خدمة للإنترنت اللاسلكي Wi-Fi بالأماكن الهامة داخل المشاريع.

وقع الاتفاقيات، عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، ومحمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب.

وبموجب هذه الاتفاقيات، توصل المصرية للاتصالات شبكات الاتصالات المتطورة داخل المشروعات المملوكة للمجموعتين بما يؤهلهم في استقبال أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم حزمة متنوعة من الحلول وخدمات الاتصالات.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الشراكة تأتي استكمالا لسلسة الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع كبرى مطوري العقارات في مصر بما يؤكد على مدى ثقتهم في إمكانيات وخبرات المصرية للاتصالات.

واضاف ترتكز رؤية واستراتيجية المصرية للاتصالات على تقديم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعملائها اعتمادا على البنية التحتية الضخمة والمتطورة التي تمتلكها المصرية للاتصالات، وتقديم قيمة مضافة مبتكرة لضمان توفير مستوى جديد لخدمات الاتصالات يتواكب مع احتياجات عملائنا.

وقال هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب إن عامر جروب تعد واحدة من كبريات شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط وأن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات يأتي ضمن استراتيجية الشركة في شراكة الكيانات الإقتصادية الكبيرة لتقديم خدمات متميزة لعملاء عامر جروب.

وقال محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، إن المجموعة تضع في مقدمة أولوياتها توفير منظومة عقارية متكاملة نسعى دوما لتطويرها وتنميتها لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات العملاء.