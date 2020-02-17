تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين 17-2-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم 690 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 591.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى 788.6 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 3.2 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1580 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.