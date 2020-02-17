البترول: 236 مليار قدم احتياطي مبدئي للمرحلة 10 بحقول غرب الدلتا للغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال صبري الشرقاوي رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن العمل جاري على تقييم دراسات المرحلة 10 من حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، والتي من المتوقع أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعبة من خلال حفر 7 آبار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركتي رشيد والبرلس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية المعدلة لعام 2019-2020، والموازنة التخطيطية لعام 2020-2021.

وذكر الشرقاوي أن العمل يجري على ربط الثلاثة آبار الأخيرة (سيميان دى أر وسافاير دى وسافاير إيست دى سى) من المرحلة 9(ب) بالمياه العميقة بغرب الدلتا خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من حفر كافة آبار هذه المرحلة وأن الثلاث آبار الأخيرة ستضيف معدل إنتاج مبدئي حوالي 180 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وأن من المخطط الوصول بمعدل الإنتاج من الحقل إلى حوالي 420 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وحوالي 11 ألف برميل متكثفات خلال العام المالي المقبل.

وأشار الشرقاوي أنه تم استهداف طبقات استكشافية عميقة لأول مرة في تاريخ الشركة بطبقة (سي جل) في أعمال حفر بئر (سوان إيست) نجحت في زيادة معدل إنتاج البئر المبدئي إلى 110 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بزيادة قدرها 50 مليون قدم مكعبة عن المستهدف.

وأوضح أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف ضخ استثمارات تقدر بحوالي 167 مليون دولار، وأنه يجري العمل على حفر بئر (مونتو) بتكلفة مبدئية حوالي 99 مليون دولار بواسطة جهاز حفر (انديان ديسكفري) والذي يستهدف طبقات عالية الضغط والحرارة على أعماق تصل إلى 20 ألف قدم.

حضر أعمال الجمعية أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأسامة البقلي رئيس شركة إيجاس، وخالد القاسم رئيس شركة شل مصر، ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة والأمن الصناعي، ونواب رئيس إيجاس للعمليات والاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج.