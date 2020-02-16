طلال أبو غزالة: مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد عالميا بحلول 2030



القاهرة (مصراوي)

قال الاقتصادي طلال أبو غزالة، رئيس رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، إن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030، بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا، وفق دراسة أمريكية بهذا الصدد.

وأضاف الخبير الاقتصادي في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين"، المذاع على تليفزيون روسيا اليوم، أن "الدول الأكثر تعدادا للسكان والأكثر شبابا هي الأقوى، أي في عصر المعرفة"، لأن "الطاقة الإنتاجية في عصر المعرفة لا تقاس بحجم رأس المال"، و"القيمة هي للاختراعات وللأشخاص الذين ينتجون الاختراعات، لذا فلدى الدول الكبيرة سكانا كالهند ومصر مثلا فرصة كبيرة لتحقيق نمو سريع."

وأوضح أن نمو الناتج القومي لمصر اليوم يزيد عن 8% وهي أعلى نسبة في العالم متقدمة حتى على الصين (6%) في معدل النمو، وهذا يعود لسببين، وهما عدد السكان الكبير، واستثمارها في البنية التحتية لبناء الثروة.

وشرعت الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قبل عدة سنوات، نال استحسان الكثير من المؤسسات المالية الدولية. كما أن الحكومة تنفذ الكثير من المشروعات في مجال البنية التحتية من شبكة طرق عملاقة وبناء مدن جديدة ومراكز صناعية وزراعية في مختلف أنحاء البلاد.

واجتازت مصر عتبة المئة المليون نسمة هذا الأسبوع، بخلاف المصريين الذين يعيشون خارج البلاد.

وقال أبو غزالة إن أغلب الدول ميزانيتها رعوية تصرف على دفع الرواتب والخدمات، ولذلك نرى أن المواطن المصري "مش كثير فرحان" لأنه لا يلمس حاليا الأثر.

وأشار إلى أنه ليس هناك توعية كاملة في الإعلام المصري بأن ما تستثمره السلطات المصرية اليوم سيقطف ثماره الأبناء والأحفاد والأجيال القادمة.

ولفت إلى أن الدول الغربية بنظامها الديمقراطي "ترشو" شعوبها، إذ تسعى الأحزاب كي تكسب الانتخابات إلى إطلاق الوعود الرنانة.

ودعا أبو غزالة البلدان والقادة العرب إلى عدم الاستسلام أمام الأزمات بل استثمارها عبر وضع خطط مستقبلية. وقال إن "الاستثمار الصحيح هو الاستثمار في المستقبل، وليس إرضاء الشعب آنيا."