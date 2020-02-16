سعر الدولار يواصل الهبوط.. ويخسر 3 قروش في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك واستقر في بنك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

تراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية 3 قروش في بنك كريدي أجريكول عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي 3 قروش ليسجل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وهبط الدولار في بنك قناة السويس 5 قروش إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية 4 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.