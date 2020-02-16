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كل ما تريد أن تعرفه عن طرح بنك القاهرة في البورصة (فيديوجرافيك)

05:22 م الأحد 16 فبراير 2020
كل ما تريد أن تعرفه عن طرح بنك القاهرة في البورصة (فيديوجرافيك)

بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

تترقب الأوساط المالية والمصرفية، تنفيذ طرح حصة من بنك القاهرة رسميا في البورصة المصرية منتصف شهر أبريل المقبل، من أجل زيادة رأسماله، وذلك بعد شهور من التجهيزات اللازمة لإتمام هذا الطرح.

ويستعرض مصراوي في هذا الفيديوجرافيك، القصة الكاملة لطرح بنك القاهرة في البورصة، وأبرز المعلومات المتعلقة بهذا الطرح.

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