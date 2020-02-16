هيئة الاستثمار تختتم فعاليات منتدى عن المناطق الحرة ودورها في الاقتصاد

كتب- مصطفى عيد:



اختتمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات منتدى عن المناطق الحرة ودورها في توفير العديد من العوائد الاقتصادية للمجتمع، والذي عقدته بالتعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، بحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الأحد.

وشارك في المنتدى محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وسمير الحمروني المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعلا القبرصي نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبد الله نائب المدير التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع المناطق الحرة.

وأكد محمد عبد الوهاب، خلال المنتدى، أهمية مواصلة الجهود التي بدأتها الهيئة لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة وفقاً لأحدث المعايير المتبعة دولياً في إدارة المناطق الحرة وضمان كفاءة تقديم الخدمات بها، وإنشاء منظومة التحول الرقمي داخل المناطق الحرة وإنشاء نظام متكامل لميكنة الإجراءات داخلها.

وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

كما استعرض عبد الوهاب دور المناطق الحرة في المساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل مصر.

وأشار إلى دور المناطق الحرة في تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.

وبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1082 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 12.9 مليار دولار، وتجاوزت التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات 26.2 مليار دولار، وتوفر 194 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتستحوذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة بمصر على نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية غير البترولية للبلاد.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 9 مناطق حرة عامة في كل من الإسكندرية، ومدينة نصر، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وقفط، والمنطقة الحرة الإعلامية.