رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال آخر 10 سنوات (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 8% مقابل 8.9% خلال نفس الربع من عام 2018.

ولكن البطالة واصلت بذلك الارتفاع للمرة الثانية على التوالي على أساس فصلي، مقارنة بمعدل 7.8% خلال الربع الثالث من 2019، و7.5% خلال الربع الثاني من نفس العام.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي رحلة معدل البطالة خلال السنوات العشر الأخيرة (الربع الأخير من كل عام)، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.