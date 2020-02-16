رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال آخر 10 سنوات (جراف تفاعلي)
كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 8% مقابل 8.9% خلال نفس الربع من عام 2018.
ولكن البطالة واصلت بذلك الارتفاع للمرة الثانية على التوالي على أساس فصلي، مقارنة بمعدل 7.8% خلال الربع الثالث من 2019، و7.5% خلال الربع الثاني من نفس العام.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي رحلة معدل البطالة خلال السنوات العشر الأخيرة (الربع الأخير من كل عام)، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
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