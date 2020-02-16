أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال آخر 10 سنوات (جراف تفاعلي)

03:28 م الأحد 16 فبراير 2020
رحلة انخفاض معدل البطالة في مصر خلال آخر 10 سنوات (جراف تفاعلي)

تراجع البطالة

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 8% مقابل 8.9% خلال نفس الربع من عام 2018.

ولكن البطالة واصلت بذلك الارتفاع للمرة الثانية على التوالي على أساس فصلي، مقارنة بمعدل 7.8% خلال الربع الثالث من 2019، و7.5% خلال الربع الثاني من نفس العام.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي رحلة معدل البطالة خلال السنوات العشر الأخيرة (الربع الأخير من كل عام)، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

معدل البطالة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الخبر التالى:

هل يهبط الدولار إلى مستوى 15 جنيها في 2020؟ (فيديو جرافيك)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق