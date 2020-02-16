مسؤول بالمركزي: مصر جذبت 12 مليار دولار تدفقات أجنبية في شهر ونصف

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي اليوم الأحد، إن مصر جذبت تدفقات أجنبية بقيمة بلغت 12 مليار دولار منذ بداية العام وحتى اليوم.

"إجمالي التدفقات بلغت 12 مليار دولار في شهر ونصف منذ أول يناير وحتى الآن"، بحسب ما قاله المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وأوضح المصدر أن هذه التدفقات جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واستثمارات غير مباشرة، وإيرادات السياحة.

وقال إن هناك إقبال من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الجنيه المصري، "بالرغم من زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط نظرا للاستقرار الاقتصادي في مصر ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وتصعد العملة المصرية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة امام الدولار، مدعومة بالتدفقات الدولارية التي تدخل بشكل أساسي في أدوات الدين المصرية.