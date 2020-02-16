543 مليون دولار موازنة مستهدفة لشركة جابكو للبترول العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد المليجي رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، إن إجمالي الموازنة المقدرة للشركة للعام المالي المقبل يصل إلى 543 مليون دولار، وذلك للوصول إلى معدل إنتاج مستهدف يبلغ حوالي 77 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال عرض رئيس شركة جابكو الملامح الرئيسية للأنشطة والمشروعات خلال العام المالي المقبل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة للشركة، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020-2021، والموازنة المعدلة لعام 2019-2020.

وذكر المليجي أن أنشطة ومشروعات الشركة للعام المقبل تتركز في أنشطة الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام، بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة وإصلاح للآبار باستخدام التقنيات الحديثة ووحدات السلك الرقمية (DSL) التي يتم تطبيقها للمرة الأولى في مصر.

وأشار إلى مشاركة جابكو في مشروع المسح السيزمي بين هيئة البترول وشركة ويسترن جيكو لتغطية بعض مناطق امتياز جابكو للحصول على صورة أفضل للوضع الجيولوجي، ولتقليل معامل الخطورة المصاحب لأنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي.

وأضاف المليجي أنه في إطار الحفاظ على البيئة يعد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنصات البحرية بمنطقة رأس شقير، أحد أهم المشروعات الحالية والتي تهدف إلى التخلص الآمن لمياه الصرف الصناعي بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وقال وزير البترول إن برنامج عمل الوزارة يركز حاليا على رفع كفاءة الأداء، وتعظيم وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والبرنامج الثاني بالمشروع لتحسين أداء أنشطة الإنتاج.

وأشار الملا إلى أهمية استمرار التأكيد أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة هي حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنة حفاظاً على سلامة العاملين والأحوال الإنتاجية.

وحضر اجتماع الجمعية العامة لشركة جابكو، أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وعلي الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون الإماراتية، ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة والأمن الصناعي.