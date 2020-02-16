بعد ارتفاعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم
01:04 م الأحد 16 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر اليوم الأحد نحو 690 جنيها، وهو نفس سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 591.4 جنيه، وعيار 24 إلى 788.5 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.
واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية.
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