شعبة الأرز: لا زيادة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة

القاهرة- وكالات:

نفى رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ما تردد مؤخرا عن احتمالية ارتفاع أسعار الأرز خلال المرحلة المقبلة.

وقال شحاته في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مخزون الأرز يكفي لعام 2021، موضحا أن إنتاج العام الماضي والسابق له بلغ 5 ملايين و500 ألف طن.

وبحسب شحاته استهلكت مصر 2.5 مليون طن منها والباقي 3 ملايين طن فائض تم تخزينه، موضحا أنه بحلول شهر سبتمبر القادم سيتم إضافة الكميات من المحصول الجديد.

وأضاف شحاته أن مقرارات وزارتي الري والزراعة هذا العام للمساحة المزروعة للأرز نفس المقرارات لعام 2019 والتي بلغت مليونًا و100 ألف فدان، موضحا أن 724 فدانا تروى باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.