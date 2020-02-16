المشاط تتوجه لدبي لتمثيل مصر بمنتدى المرأة العالمي بحضور إيفانكا ترامب

كتب- مصطفى عيد:

توجهت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى مدينة دبي الإماراتية لتمثيل مصر في فعاليات منتدى المرأة العالمي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، يناقش منتدى المرأة العالمي، فى دورته الثانية هذا العام، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال.

ويتضمن المنتدى 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمي أبرزهم إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

ويتضمن برنامج رانيا المشاط، المشاركة في جلسة عن القيادات النسائية في الحكومة، لعرض تجربتها الناجحة في الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة في يناير 2018، وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تضمنت هذه النتائج ارتفاع أعداد السائحين منذ تولي المشاط وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40%، وتحقيق قطاع السياحة أعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر، ثم توليها وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2019، بجانب إبراز جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مختلف المجالات.

ووفقا للبيان، تعد مصر من أوائل الدول على مستوي العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويتولى المجلس القومي للمرأة متابعة تنفيذها مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

وستشارك الوزيرة في إطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، التي تعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تمكين رائدات الأعمال في المنطقة وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن.

وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هي البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية، وبنك التنمية للدول الأمريكية؟

كما يشارك بالمبادرة أكثر من 250 شخصا من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة، حيث سيتم خلالها استعراض أبرز البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين رائدات الأعمال، واستعراض عدد من قصص النجاح لرائدات أعمال فى المنطقة.

ويركز منتدى المرأة العالمي بدبي 2020، الذي يعقد تحت شعار "قوة التأثير" على 4 محاور رئيسية، هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالميا من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالميا، وفقا للبيان.

ويتم خلال هذه الجلسات تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا، منها استراتيجيات المساواة بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى وأهمية تمثيلها في الحكومات، ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.