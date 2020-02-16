4 خطوات تعتزم الحكومة تنفيذها لتحفيز الاستثمار الصناعي

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان لها اليوم الأحد، إن محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة اتفق مع مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على 4 خطوات تنفيذية لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب البيان، تشمل أولى هذه الخطوات تيسير كافة إجراءات الاستثمار الصناعي ووضع حلول سريعة للتحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وثانيها زيادة ممثلي هيئة التنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار وتفعيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين.

وتتمثل ثالث هذه الخطوات في زيادة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة المنيا، وتفعيل دور ممثلي التنمية الصناعية داخل المركز لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمحافظة.

ووفقا لبيان هيئة الاستثمار، تتضمن رابع الخطوات عقد رئيسي الهيئتين لقاءات مشتركة مع كافة المستثمرين في القطاع الصناعي لبحث الاستثمارات الجديدة، وحل التحديات التي قد تواجههم.

وجاء اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارات المحافظات المختلفة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مصر بما يليق بمكانتها الدولية والإقليمية.

وقالت الهيئة إن وضع هذه الخطوات يأتي تماشيا مع توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نحو تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وأكد محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وكذا تعزيز التعاون المشترك مع هيئة التنمية الصناعية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي المقدمة من المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالفعل.

على صعيد آخر، استعرض الطرفان تطورات المرحلة الثانية من طرح أراضي الاستثمار الصناعي على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية والتي تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والمعدنية، والدوائية، والغزل والنسيج.