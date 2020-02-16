مصر الجديدة للإسكان تطرح أراضي سكنية للبيع بمنطقة هليوبوليس

كتبت- شيماء حفظي:

طرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أراضي سكنية للبيع بمنطقة مصر الجديدة في مزاد خلال يومي 4 و5 مارس المقبل.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي من الوزارة أرسلته للبورصة اليوم الأحد أنها ستطرح للبيع قطع أراضي سكني فيلات بمساحات تبدأ من 537 م2 إلى 1740 م2 بشيراتون مصر الجديدة وذلك بجلسة البيع يوم الأربعاء 4 مارس المقبل.

وأضافت الشركة أنها ستبيع 6 قطع أراضي سكنية وتجارية بمساحات مختلفة بمدينة هليوبوليس الجديدة وذلك خلال جلسة بيع 5 مارس المقبل.

وقالت الشركة إن البيع يأتي لزيادة استثماراتها واستغلال أصولها ولتنفيذ الخطة الاستثمارية من خلال بيع جزء بسيط من الأراضي المملوكة لها، حيث تمتلك الشركة محفظة أراضي ضخمة هي الأكبر في السوق العقاري المصري.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.