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المصرية للاتصالات تطلب من مستشاريها الماليين بحث تمويل صفقة فودافون

04:54 م السبت 15 فبراير 2020
المصرية للاتصالات تطلب من مستشاريها الماليين بحث تمويل صفقة فودافون

المصرية للاتصالات

كتب - علاء حجاج:

قال مصدر بقطاع الاتصالات لمصراوي إن شركة المصرية للاتصالات طلبت من مستشاريها الماليين وهما هيرميس وسيتي بنك بحث آليات التمويل المحتملة للاستحواذ على باقي أسهم شركة فودافون مصر.

وأضاف المصدر أن الشركة تبحث كل الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها استخدام حق الشفعة لشراء حصة مجموعة فودافون العالمية البالغ نسبتها 55٪.

وبحسب المصدر يتوقع أن ينتهي المستشارين الماليين للمصرية الاتصالات من دراسة البدائل الاستثمارية لحصة الشركة في فودافون مصر خلال 48 ساعة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد عينت المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك لبحث البدائل الاستثمارية لحصة الشركة البالغة 45٪ في فودافون مصر.

وكان مصدر بقطاع الاتصالات قال لمصراوي في تصريحات سابقة، إن شركة المصرية للاتصالات تعتزم تمويل صفقة الاستحواذ على باقي أسهم فودافون مصر وذلك بعد اختيارها تحالف المجموعة المالية هيرميس – سيتي بنك لتحديد بدائل تعامل الشركة المصرية للاتصالات مع حصتها البالغة نحو 45% في شركة فودافون مصر.

وأشار المصدر إلى أن وجود بنك كبير مثل – سيتي بنك – ضمن التحالف يؤكد اتجاه الشركة نحو الاستفادة من حق الشفعة والاستحواذ على كامل أسهم فودافون مصر بنفس السعر المقدم من الاتصالات السعودية.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45%، وبموجب حق الشفعة يحق للشركة المصرية للاتصالات تقديم عرض لشراء حصة فودافون العالمية.

وخاطبت شركة فودافون مصر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمعرفة الموقف القانوني لاستخدام حق الشفعة من جانب المصرية للاتصالات.

المصرية للاتصالات صفقة فودافون
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