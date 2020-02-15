وزيرة الصناعة: تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي لمنح مزايا للمصانع المحلية

كتب-عبدالقادر رمضان:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت أن الوزارة تجري تعديلًا على قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن التعديل يأتي لضمان إلتزام جهات اسناد المشروعات بمواد القانون وإتاحة الميزات التفضيلية للمصانع الوطنية.

وتسعى الوزارة لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز أيضاً على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة في السوق الأفريقي.