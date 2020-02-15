مصدر: 4 مليارات جنيه أرباحًا سنوية لشركة المصرية للاتصالات

كتب-علاء حجاج:

قال مصدر مسئول بشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تحقق أرباحًا سنوية تبلغ 4 مليارات جنيه وفي تزايد عام بعد الأخر، نافيًا ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول تحقيق الشركة لخسائر بلغت 15 مليار جنيه.

وأضاف المصددر إن الشركة عليها ديونًا مستحقة بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه وليست خسائر وتم انفاق هذا المبلغ في عمليات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم النفقات التشغيلية والراسمالية للشركة.

وأضاف أن تلك الديون ليست أمر يعيب الشركة بل على العكس فتكوين هيكل التمويل من الاقتراض وتمويل ذاتي هو أفضل السيناريوهات لأي شركة لتقليل تكلفة التمويل ومن ثم زيادة العائد على الاستثمار.

وتابع أن المصرية للاتصالات لم تقم بتدبير القرض من السوق المحلي ولكن روجت الشركة لقرض دولاري دولي تم تغطية مرة ونصف بمبلغ 500 مليون دولار مما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في القوة المالية والتشغيلية للشركة.

وقال إن تم تصنيف هذا القرض كأفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط باعتراف مؤسسات التمويل العالمية.

وأوضح المصدر أن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية ولا يجرم حصة الشركات في السوق، وفي حالة امتلاك المصرية للاتصالات لحصة 50% من السوق في حالة شراء شركة فودافون كاملة لا يعد احتكارًا، وهناك شركات تمتلك أكثر من 70% داخل قطاعات مختلفة ولم يتم تجريمها نظرا لعدم قيامها بأي ممارسات احتكارية.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد عينت شركة هيرميس وسيتي بنك لتحديد البدائل الاستثمارية لحصتها في فودافون مصر في ظل اتفاق شركة Stc السعودية مع فودافون العالمية للاستحواذ على حصتها في فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار.

وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45%، وبموجب حق الشفعة يحق للشركة المصرية للاتصالات تقديم عرض لشراء حصة فودافون العالمية.

وخاطبت شركة فودافون مصر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمعرفة الموقف القانوني لاستخدام حق الشفعة من جانب المصرية للاتصالات.