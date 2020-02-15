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جامع: لا خلافات مع "المجتمعات العمرانية" بشأن تخصيص الأراضي الصناعية

02:06 م السبت 15 فبراير 2020
جامع: لا خلافات مع "المجتمعات العمرانية" بشأن تخصيص الأراضي الصناعية

خلال المؤتمر الصحفي الأول لوزيرة التجارة والصناعة

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه لا يوجد أي خلاف بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أنه هناك تنسيق كبير بين وزيري الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية حيث يجري حالياً العمل على فك أي تشابك في اختصاصات العمل بين الهيئتين.

وبحسب جامع تتيح خريطة الاستثمار الصناعي حالياً الحجز اإلكتروني للأراضي كما تسعى الوزارة لإعطاء الأولوية للاستثمارات الجادة التي تضع أهداف الدولة التنموية والصناعية نصب أعينها.

وأضافت أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع إنه جاري وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات والمصانع المصدرة للسوق المصري وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤتمر صحفي
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