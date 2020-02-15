وزيرة التجارة: مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة لقطاعي الصناعة والتجارة

"لكنة صعيدية وشرح سهل".. كيف تصدر شاب مصري صناع المحتوى الزراعي على

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أن هذا سيحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.

وبحسب نيفين فإن الوزارة تسعى لوضع خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً.

وقالت إن خطة عمل الوزارة تتضمن أهداف وتوقيتات محددة وتستهدف أحداث تنمية وتطوير لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يسهم في زيادة معدل نمو الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

وأضافت أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على عدد من محاور العمل الرئيسية تشمل التطوير المؤسسي وتعزيز التواصل مع كافة الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال والجهات المعنية الحكومية والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ورفع كفاءة وجودة المنتج المصري والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصري.