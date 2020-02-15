وزيرة التجارة: مراجعة أسعار الطاقة للمصانع في أبريل المقبل

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن الحكومة ستراجع أسعار الطاقة للمصانع في أبريل المقبل.

وأضافت أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة أسعار الطاقة للمصانع بشكل دوري، حتى تواكب التغييرات المختلفة في الأسعار.

وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع كل ستة أشهر وأن الاجتماع الدوري المقبل لها في أبريل المقبل.

وقالت الوزيرة ردا على سؤال حول مطالب المصانع بخفض إسعار الطاقة، إن القرار ليس في يد وزارة التجارة، ولكن من خلال اللجنة التي تضم عدد من الوزراء المعنيين ومن بينهم وزراء البترول والكهرباء.

وقالت إن اللجنة ستراجع أسعار الطاقة وفقا لمجموعة من الاعتبارات والتي من بينها انخفاض أسعار الغاز والبترول العالمية، والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن الأسعار.