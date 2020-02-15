وزيرة الصناعة: "أنا أيدي مش مرتعشة"

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن "يدها ليست مرتعشة".

وأضافت أنها لن تسمح بأن يكون المسؤولين في الوزارة بأيدي مرتعشة طالما إنهم يعملون وفقا للقوانين واللوائح.

وقالت إن الموظف في الدولة لابد أن يضع مصلحة الدولة أمام عينه وأن لا يخشى اتخاذ القرار السليم.