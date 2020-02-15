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وزيرة الصناعة: "أنا أيدي مش مرتعشة"

12:35 م السبت 15 فبراير 2020
وزيرة الصناعة: "أنا أيدي مش مرتعشة"

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن "يدها ليست مرتعشة".

وأضافت أنها لن تسمح بأن يكون المسؤولين في الوزارة بأيدي مرتعشة طالما إنهم يعملون وفقا للقوانين واللوائح.

وقالت إن الموظف في الدولة لابد أن يضع مصلحة الدولة أمام عينه وأن لا يخشى اتخاذ القرار السليم.

نيفين جامع وزيرة الصناعة

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