نيفين جامع: الوزارة تراجع جميع اتفاقيات التجارة الموقعة في السنوات الماضية

كتب-عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن الوزارة تراجع جميع اتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضافت الوزيرة في أول مؤتمر صحفي تقعده منذ توليها المنصب قبل حوالي شهرين، إن الوزارة تبحث مردود الاتفاقيات التجارية على الميزان التجاري، ومدى استفادة مصر منها.

وقالت إن كثير من هذه الاتفاقيات لم تؤت ثمارها بشكل جيد.

وأضافت أن الوزارة عقدت على سبيل المثال مع ممثلي اتفاقية أغادير قبل أيام من أجل زيادة تفعلها لتحقق مردود أكبر على الصادرات المصرية.

وقالت الوزيرة إنها تراجع أيضا خطة مشاركة مصر في المعارض الخارجية للتأكد من استفادة المصدرين منها.

"لابد إن نتأكد أن المعارض لائقة بمصر والحرص على استفادة أكبر عدد من الشركات وعدم قصرها على نفس الشركات كل سنة وأن يكون 30% منها على الأقل شركات صغيرة ومتوسطة".

وقالت الوزيرة إنها حرصت في الفترة الأولى من عملها في الوزارة على ترتيب "البيت الداخلي" للوزارة من أجل تحسين كفاءة الأداء.

" ليس لدينا رفاهية الوقت ولذلك لابد من الاعتماد على الكفاءات والكوادر المتميزة لإنجاز الملفات بشكل سريع".

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل أيضا تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.