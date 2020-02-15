"البريد" تكشف تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات الهيئة

كتب- علاء حجاج:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال من خلال البريد.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، تمت عملية غسيل الأموال المكتشفة عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.

وبحسب البيان تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

موضحاً أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.

وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.