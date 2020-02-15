أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع متأثرة بالانتشار لفيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أغلقت البورصة العالمية على ارتفاع في سعر الذهب العالمي أمس الجمعة.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية أغلق الذهب على ارتفاع بنسبة 0.51% لتصل إلى 1584 دولارًا في الأوقية.

وقالت وكالة رويترز إن العقود الأمريكية الآجلة للذهب استقرت عند 1578.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس لرويترز، إن سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية وبدأت في التحرك صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر (الاقتصادي) المحتمل للفيروس" مضيفة أن ارتفاع الدولار يضغط أيضا على المعدن الأصفر.

وانتشر وباء فيروس كورونا سريعا حول العالم وقتل أكثر من 1500 شخص.

وتتجه الأسهم الآسيوية لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر.

لكن محللين قالوا إن الإقبال على الذهب ما زال غير متضرر في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في إقليم هوبي بالصين، مع تسجيل نحو 5000 حالة إصابة جديدة.

وربح المعدن النفيس نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2433.36 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وربحت الفضة 0.3% إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 969.28 دولار.