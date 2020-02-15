الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم السبت فإن معدل البطالة ارتفع خلال الفترة من (أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين) إلى 8% مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019.

ويعد هذا الارتفاع هو الثاني خلال العام الماضي بعدما ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام.

وسجل معدل البطالة انخفاضًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل نفس الفترة في عام 2018، حيث سجل وقتها 8.9%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبشكل عام شهدت معدلات البطالة تراجعا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، حيث وصلت خلال الربع الثاني من 2019 إلى أدنى مستوى في سنوات.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الرابع من العام الماضي مقابل 28.406 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة مقدارها 1.9%، وتوزعت قوة العمل بين 12.560 مليون فرد في الحضر، و16.390 مليون فرد في الريف.

ووصل عدد المتعطلين إلى 2.329 مليون متعطل خلال الربع الرابع من العام الماضي (1.120 مليون ذكور، و1.209 مليون إناث) بنسبة 8% من إجمالى قوة العمل بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض نسبته 5.6%.

فيما سجل عدد المتعطلين 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 6.5%.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 29 سنة) 69.5% من إجمالي المتعطلين في الربع الرابع من 2019.

وتوزعت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10.5% للذكور، و5% للإناث)، مقابل (الذكور 14.9%، والإناث 9.4%) خلال الربع السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين لإجمالي الفئة العمرية (20- 24 سنة) 32% من إجمالي المتعطلين، حيث بلغت (30.1% للذكور، و33.7% للإناث)، مقابل 40.4% في الربع السابق (34.7% للذكور، و44.7% للإناث).

ويقع 29.9% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (25- 29 سنة)، حيث بلغت (30.9% للذكور، و29% للإناث)، مقابل 36.9% في الربع السابق (الذكور 25.3% للذكور، و26.4 % للإناث).

بينما تقع 30.5% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30- 64 سنة) خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 22.2% خلال الربع السابق.

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.5% من إجمالي قوة العمل في الحضر خلال الربع الرابع من 2019، مقابل 10.6% في الربع الثالث من عام 2019، ومقابل 10.9% في الربع المماثل من عام 2018 (أي بارتفاع 0.6% عن الربع المماثل).

وانخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 5.4% من إجمالي قوة العمل في الريف، خلال الربع الرابع من 2019، مقابل 5.6% في الربع الثالث من عام 2019، ومقابل 7.5% في الربع المماثل من عام 2018، بحسب البيان.

وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86.9%، مقابل 88.6% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.

وتوزعت هذه النسبة بين حملة تلك الشهادات إلى 39.9% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 43.8% بالربع السابق، و42.7% في الربع المماثل من العام السابق، وإلى 47% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 44.8% بالربع السابق، ومقابل 44.6% من الربع المماثل من عام 2018، وفقا للبيان.