مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
نيويورك - (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 64ر25 نقطة، أو09ر0% ، ليصل إلى 67ر29397 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12ر6 نقطة، أو 18ر0%، ليصل إلى 06ر3380 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 21ر19 نقطة ، أو 20ر0% ، ليصل إلى 18ر9731 نقطة.
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