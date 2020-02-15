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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

02:44 ص السبت 15 فبراير 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

البورصة الأمريكية

نيويورك - (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 64ر25 نقطة، أو09ر0% ، ليصل إلى 67ر29397 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 12ر6 نقطة، أو 18ر0%، ليصل إلى 06ر3380 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 21ر19 نقطة ، أو 20ر0% ، ليصل إلى 18ر9731 نقطة.

البورصة الأمريكية وول ستريت داو جونز ستاندرد آند بورز
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