التضامن: ورشة عمل لدراسة التعاون مع برنامج الأغذية في "حياة كريمة وفرصة"

كتبت- ياسمين سليم:

بحثت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، مع منجستاب هايل الممثل المقيم والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في مصر تفعيل مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

واتفق الجانبان، على عقد ورشة عمل بمحافظة الأقصر خلال فبراير الجاري، تضم عددًا من ممثلي الوزارات المعنية لدراسة سبل التعاون في مجال التوظيف من خلال برنامجى حياة كريمة وفرصة.

وأكدت الوزيرة على تعزبز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية، ورحبت بفتح آفاق أوسع للتعاون مع البرنامج في مجالات الرعاية والتمكين الاقتصادي.

وقالت إن التعاون يأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال جهود برنامج الأغذية العالمي والتي تسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و الوصول بالتنمية المستدامة إلى الفئات الأكثر احتياجا.

واستعرض اللقاء اوجه التعاون المشترك من خلال البرنامج القومي للتغذية المدرسية، والذي يعد أحد آليات الحماية الاجتماعية و تقود منظومته وزارة التربية والتعليم مع الشركاء وهى وزارات التضامن والصحة والتموين، إضافة إلى هيئة سلامة الأغذية.