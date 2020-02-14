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"ورد ولا شاورما".. زيادة في إنفاق المصريين على المطاعم بالفلانتين (فيديوجرافيك)

03:10 م الجمعة 14 فبراير 2020
"ورد ولا شاورما".. زيادة في إنفاق المصريين على المطاعم بالفلانتين (فيديوجرافيك)

الفلانتين

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع إجمالي تعاملات المصريين بماستركارد خلال "عيد الحب" بنسبة 46% في 3 سنوات لتصل إلى أكثر من 12 مليون دولار العام الماضي وفقا لمؤشر "ماستركارد السنوي للحب".

ويظهر الفيديوجرافيك التالي، أبرز الهدايا التي أنفق عليها المصريون للاحتفال بالفلانتين.

إنفاق المصريين على المطاعم الفلانتين ماستركارد عيد الحب
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