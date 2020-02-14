"ورد ولا شاورما".. زيادة في إنفاق المصريين على المطاعم بالفلانتين (فيديوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع إجمالي تعاملات المصريين بماستركارد خلال "عيد الحب" بنسبة 46% في 3 سنوات لتصل إلى أكثر من 12 مليون دولار العام الماضي وفقا لمؤشر "ماستركارد السنوي للحب".

ويظهر الفيديوجرافيك التالي، أبرز الهدايا التي أنفق عليها المصريون للاحتفال بالفلانتين.