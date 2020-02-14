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توقيع عقد إنشاء مجمع تكسير للمازوت بتكلفة 2.5 مليار دولار في أسيوط

01:12 م الجمعة 14 فبراير 2020
توقيع عقد إنشاء مجمع تكسير للمازوت بتكلفة 2.5 مليار دولار في أسيوط

طارق الملا وزير البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، بتكلفة حوالي 2.5 مليار دولار، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وحضر التوقيع جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، ووقع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع و ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية و المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

يذكر أن هذا المشروع سوف يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول، بحسب البيان.

وبحسب البيان، أنه سيتم ذلك باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا البوتاجاز والنافتا المستخدمة في انتاج البنزين عالي الاوكتين.

ويشير البيان إلى أن هذا سيؤدي إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات والإسهام في توفير العملة الأجنبية، كما سيؤدي المشروع إلى فتح آفاق جديدة للتنمية و خلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد.

طارق الملا وزارة البترول أسيوط مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت

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