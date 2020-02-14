ارتفاع الفاصوليا وتراجع البطاطس.. أسعار الخضروات الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار بعض الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر البطاطس 50 قرشا للكيلو، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو الفاصوليا جنيها، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.