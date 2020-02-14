في انتظار قرار المركزي.. تعرف على الشهادات الادخارية الأعلى فائدة في 11 بنكا

كتبت- منال المصري:

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم الخميس القادم 20 فبراير لبحث مصير خفض الفائدة على الإيداع والإقراض، بعدما قرر تثبيتها الشهر الماضي كأول اجتماع له بالعام الجديد.

وكان 3 بنوك هي الأهلي ومصر والاستثمار القومي، قررت خفض سعر الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد، وهو ما قاد عدد من البنوك للاتجاه لخفض مماثل للفائدة على الشهادات التي تطرحها.

وقرر بنك الاستثمار القومي خفض الفائدة 0.75% على شهادة الاستثمار "ب" ذات الفائدة مرتفعة العائد على مستوى الجهاز المصرفي قبل نهاية الشهر الماضي تأثرًا بقرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة 1% على شهاداتهم ذات آجال 3 سنوات مرتفعة الفائدة .

وتعد الشهادات الادخارية الخيار الأول للعملاء لاستثمار أموالهم في البنوك لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بباقي الأوعية الادخارية ويختار العميل دورية صرف العائد شهري أو ربع شهري أو نصف سنوي أو سنوي حسب نوع الشهادة وسعر الفائدة.

ويتيح البنك للعميل كسر الشهادة قبل انتهاء أجلها بشرط مرور 6 أشهر على شرائها ولكن يتم خصم رسوم من أصل الشهادة حسب الأرباح التي حصل عليها العميل من الشهادة وحسب شروط كل شهادة.

ويعرض مصراوي أبرز شهادات الادخار مرتفعة الفائدة للعائد الثابت على مستوى الجهاز المصرفي في 11 بنكا قبل قرار البنك المركزي الأسبوع لمقبل لحسم مصير الفائدة.

1 - بنك الاستثمار القومي:

تبيع فروع البنك الأهلي المصري بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي شهادات ادخار بعائد ثابت، وهي:

-شهادة استثمار"ب" ذات آجال عام واحد: بنسبة فائدة 13% يصرف العائد شهريا ولكن لمدة عام واحد، وتعد أعلى شهادة تقدم عائد على مستوى الجهاز المصرفي.

-شهادة استثمار "ب" ذات آجال 3 سنوات : تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل 3 أشهر.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ولا يوجد حد أقصى.

2 - البنك الأهلي المصري:

-الشهادة البلاتينية العائد الشهري: نسبة فائدة 12% يصرف العائد كل شهر لمدة 3 سنوات.

-الشهادة البلاتينية عائد ربع سنوي: يبيعها البنك بنسبة فائدة 12.25% ويبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه دون حد أقصى.

3 - بنك مصر:

شهادة القمة للعائد شهري: تبلغ نسبة الفائدة 12% يصرف العائد كل شهر.

يبدأ الحد الأدنى من ألف جنيه.

4 - بنك كريدي أجريكول

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 10.5% للعائد الشهري، و10.75% للعائد ربع السنوي، و11% للعائد نصف السنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 3 آلاف جنيه.

5 - بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% يصرف العائد شهريا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه.

6 - البنك المصري الخليجي:

شهادة ادخار 3 سنوات : تتباين نسبة الفائدة حسب دورية صرف العائد تتراوح بين 11% عائد شهري، و11.25% عائد ربع السنوي، و11.5% عائد نصف السنوي، و12% عائد سنوي.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفته.

7 - بنك الشركة المصرفية SAIB:

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11% للعائد شهري، و11.25% للعائد ربع السنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 500 جنيه.

8 - البنك العربي الأفريقي الدولي:

يقدم شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% للعائد الشهري، و10.875% للعائد ربع السنوي، و10.625% للعائد نصف السنوي، و11% للعائد السنوي.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها.

9 - بنك الكويت الوطني:

يقدم شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.5% للعائد الشهري، و10.75% عائد ربع السنوي.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

10 - بنك أبوظبي الأول:

شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع السنوي.

11 - بنك القاهرة:

يقدم شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة تتراوح بين 10.5% للعائد ربع السنوي، و10.6% للعائد نصف السنوي، و10.75% للعائد السنوي.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه.