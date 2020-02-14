الأوروبي لإعادة الإعمار يحتفل بتدريب أول 10 رائدات أعمال ببرنامج إدارة الشركات

كتبت - منال المصري :

نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،"EBRD” أمس الخميس احتفالية بالانتهاء من تدريب أول عشر رائدات أعمال مصرية في "برنامج شهادات مديرات الشركات"، الذي نظمه بتمويل من الاتحاد الأوروبي ونفذه مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية في القاهرة.

و قدم البرنامج تدريبات متعمقة حول المهام والأدوار والمسؤوليات القانونية لمجالس الإدارات.

وحضر الاحتفالية أن ماري ستراتهوف، نائبة الرئيس المخاطر والحوكمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حضر الاحتفالية ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخالد حمزة نائب مدير البنكً الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية بمشاركة العديد من موظفين البنكً ورائدات الأعمال .

وقالت آن ماري ستراتهوف، نائبة الرئيس للمخاطر والحوكمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن فخورون بالاحتفال بنجاح سيدات الأعمال الاستثنائيات.

وأشارت إلى أن استراتيجية البنك تتمثل في زيادة تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة. فهذا الأمر ليس عادلًا ومنصفًا فحسب، ولكنه أيضًا منطقي اقتصاديًا".

وأضافت أن استراتيجية البنك تعزز من ترويج المساواة بين الرجل والمرأة بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بنفس الحقوق والفرص للوصول إلى التمويل والأصول، وتأسيس الشركات وقيادتها، والمشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم والوصول الأمن والمتساوي إلى الخدمات العامة.

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت العام الماضي، قرارًا يشترط على الشركات المدرجة والمؤسسات المالية غير المصرفية أن تضم امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها بحلول نهاية عام 2020. وفي الوقت الحالي، يبلغ معدل تمثيل النساء في مجالس الإدارات نسبة 14%.

ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى دوره كمستثمر دولي رائد، بتشكيل الاقتصاد المصري من خلال معالجة القضايا الأساسية، مثل تعزيز دور المرأة وتمثيلها في الأعمال.

وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك، منذ بدأ عملياته في عام 2012، أكثر من 6.1 مليار يورو في 115 مشروعًا. وفي عام 2019، كانت مصر، من حيث الالتزامات الجديدة، أكبر اقتصاد يعمل به البنك والذي يعمل بنشاط في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا.