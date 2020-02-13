أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

التضخم السنوي في السودان يرتفع إلى 64.3% في يناير

05:55 م الخميس 13 فبراير 2020
التضخم السنوي في السودان يرتفع إلى 64.3% في يناير

التضخم السنوي في السودان يرتفع إلى 64.3% في يناير

القاهرة- وكالات:

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 64.28% في يناير الماضي، مقابل 57.01% في ديسمبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، تضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات، وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأدى نقص الخبز والوقود، وهما سلعتان مدعومتان من الحكومة، بجانب الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

السودان معدل التضخم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب منذ 10 سنوات