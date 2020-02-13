التضخم السنوي في السودان يرتفع إلى 64.3% في يناير

القاهرة- وكالات:

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 64.28% في يناير الماضي، مقابل 57.01% في ديسمبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، تضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات، وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأدى نقص الخبز والوقود، وهما سلعتان مدعومتان من الحكومة، بجانب الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.