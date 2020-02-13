بينها الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع في البنوك بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مجموعة من البنوك العاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وهبط سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والبركة 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع

وانخفض سعر العملة الأجنبية 3 قروش في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول عند 15.64 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي 3 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وهبط الدولار في بنك قناة السويس، قرشا إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية في بنك التعمير والإسكان قرشين ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه و 15.79 جنيه للبيع.