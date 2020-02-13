وزير البترول يشهد توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقطاع البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، خلال اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول "إيجبس 2020"، التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة، وإقامة تكامل وشراكات بين بعض الشركات البترولية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وشهد الملا اليوم التوقيع على عقد إنشاء مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التابع لشركة جاسكو، وهو أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي المصري.

ووقع العقد ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وأشرف بهاء رئيس شركة إنبي.

وبحسب العقد سيقوم ائتلاف شركتي إنبي وبتروجت بالعمل كمقاول عام لمشروع التوسعات والذي يتضمن إقامة خط إنتاج جديد يعد الرابع بالمجمع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بما يسهم في رفع الطاقة الإجمالية إلى 1500 مليون قدم مكعب يومياً من المجمع.

ويعمل المجمع على فصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من الغاز المنتج من حقول الصحراء الغربية، بما يسهم في الاستمرار في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة لصناعة البتروكيماويات المصرية في مجمعي سيدبك وايثيدكو لإنتاج البتروكيماويات بالإسكندرية، ومشروع إنتاج البولي بروبيلين، كما يقوم بإنتاج البوتاجاز والمتكثفات، وفقا للبيان.

كما شهد الملا توقيع عقد إنشاء مشروع مشتقات الميثانول بدمياط، أحد أهم مشروعات خطة وزارة البترول للتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، بحسب البيان.

ووقع العقد جودت صادق رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول التابع لها المشروع، ومحمد شيمي رئيس شركة صان مصر المقاول العام للمشروع.

ويهدف المشروع إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، وهي الفورمالدهيد ومشتقاته المختلفة والتي تستخدم فى العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة وكمواد لاصقة في صناعة الأخشاب وأعمال العزل الحراري وكإضافات للخرسانة الجاهزة، وذلك اعتمادا على البتروكيماويات المنتجة محليا كالميثانول واليوريا والصودا الكاوية وحامض الكبريتيك المركز.

وشهد الملا التوقيع على مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر العاملة في مجالات حفر الآبار البحرية للغاز الطبيعي بالمياه العميقة وتصميم الآبار.

ووقع المذكرة أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية، وإيهاب توما رئيس شركة "Vantage International Management".

وستقوم الشركة الأخيرة، بموجب المذكرة، بتنظيم برنامج تدريب متطور بنظام المسار السريع لبناء الكوادر والكفاءات في مجال الحفر البحري بالمياه العميقة بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة في هذا النشاط.

وستشارك كوادر شركة الحفر المصرية في هذا البرنامج لتعزيز الخبرات ورفع كفاءة الأداء ومواكبة التكنولوجيات الجديدة، وذلك بالتدريب أثناء العمل، وكذلك التدريب على محاكاة جهاز الحفر في الخارج، بما يساهم في مواكبة الكوادر للمستويات العالمية.

كما شهد الوزير على هامش المؤتمر توقيع مذكرتي تعاون للشركة المصرية لخدمات الغاز، مع شركتي كلاريكسون إيجيبت، وصحاري للخدمات البترولية.

وتتضمن الاتفاقية الأولى التعاون في مجال خدمات توفير ناقلات الغاز الطبيعي ووحدات التغييز والوكالة الملاحية، وهو ما يدعم زيادة أوجه التعاون مع شركة كلاركسون والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجالات توفير ناقلات الغاز الطبيعي بحرا ووحدات التخزين وتقديم خدمات الوكالة الملاحية وتسهيل تعاملات الموانئ.

وبحسب الوزارة، ستدعم الاتفاقية بقوة خطط شركات إنتاج البترول والغاز في تنمية الآبار البحرية بالاستفادة تسهيلات الموانئ.

وتضمنت الاتفاقية الثانية تحالفا مع شركة صحاري للخدمات البترولية، في تقديم خدمات المسح البحرية والمسح الجيوفيزيقي والتصوير تحت سطح البحر، وهو ما يدعم شركات إنتاج البترول والغاز في اختيار أفضل المسارات بقاع البحر لمد خطوط الأنابيب أو إنشاء منصات الإنتاج البحري.

وستساهم الاتفاقية في العمل على إطالة عمر الأصول الثابتة لقطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب توفير خدمات التصوير تحت الماء بالمركبات (ROV) والتي تساعد على تأمين عمل الحفارات البحرية.

ووقع الاتفاقيتين محمد صادق رئيس الشركة المصرية لخدمات الغاز، ومن جانب شركة كلاريكسون إيجيبت إيهاب البنان رئيس الشركة، ومن جانب شركة صحاري للخدمات البترولية عاطف عبد الصادق رئيس الشركة.