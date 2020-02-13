المركزي يعلن التشكيل الجديد لأربعة لجان منبثقة من مجلس الإدارة

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس التشكيل الجديد لأربعة لجان المنبثقة من مجلس الإدارة، تكون كل لجنة مسؤولة عن ملف محدد، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وتضم اللجان، لجنة الاستثمارات وأسواق المال والتطوير المصرفي، ولجنة الإدارة، ولجنة المراجعة، ولجنة السياسة النقدية التي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، الشهر الماضي، بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات برئاسة المحافظ طارق عامر.

ويضم مجلس إدارة البنك المركزي، جمال نجم نائبا للمحافظ، ورامي أبو النجا نائبا آخر للمحافظ ومحمد عمران ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخبير المصرفي علي محمد علي فرماوى والخبيرة الاقتصادية ووزيرة التعاون الدولي السابقة نجلاء الأهواني والخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الأسبق أشرف العربي ونائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني تامر الدقاق وممثلا عن وزارة المالية.

وأصدر المركزي، قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتتكون من جمال نجم ورامى أبوالنجا نائبين للمحافظ وتضم فى عضويتها الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى السابقة..

وأشار البنك المركزي، إلى أن تشكيل لجنة "الاستثمارات وأسواق المال والتطوير المصرفي" جاءت برئاسة جمال نجم وعضوية أربعة من مجلس إدارة المركزي وهم رأمي أبو النجا، وأشرف العربي، والمستشار تامر الدقاق، والمهندس علي فرماوي.

كما أعلن المركزي عن تشكيل لجنة "المراجعة" برئاسة محمد عمران، وبعضوية الدكتور أشرف العربي، وممثلا عن وزارة المالية لم يتم الإعلان عن اسمه.

كما أعلن المركزي عن أعضاء لجنة "الإدارة" برئاسة طارق عامر، ورامي أبوالنجا وجمال نجم نائبين للمحافظ، حيث تم إدراج هذه الجنة ولم تكن موجود في الجان السابقة.