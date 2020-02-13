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مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب منذ 10 سنوات

03:46 م الخميس 13 فبراير 2020
مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب منذ 10 سنوات

مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب

القاهرة- وكالات:

قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب اليوم الخميس إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها، هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات.

وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005.

كانت مصر سنت العام الماضي قانونا جديدا للتعدين في مسعى؛ لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

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