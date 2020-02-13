مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب منذ 10 سنوات

مصر توافق على أول رخصة لاستخراج الذهب

القاهرة- وكالات:

قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب اليوم الخميس إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها، هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات.

وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005.

كانت مصر سنت العام الماضي قانونا جديدا للتعدين في مسعى؛ لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.