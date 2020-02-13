أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

12:50 م الخميس 13 فبراير 2020
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور، عند نفس مستوى أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة بين 2 و5.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، وكيلو البصل بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات سعار الفاكهة لطماطم لبطاطس لكوسة لبصل

الخبر التالى:

الضرائب: لا يجوز الحجز على المشروعات المؤسسة وفقا لقانون الاستثمار
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان