تراجع أسعار البلطي والبوري وزيادة الكابوريا في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الأسماك البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح اليوم بين 21 و24 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها، ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، بحسب ييانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، بينما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.