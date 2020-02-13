رانيا المشاط تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعميق التعاون الإنمائي

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، تعميق التعاون الإنمائي بين مصر وكوريا الجنوبية، في إطار الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

كما تطرق الجانبان إلى التعاون مع البنك الكوري للاستيراد والتصدير "Korean Exim Bank"، أكبر مؤسسة كورية تساهم في التمويلات الذكية للمشروعات التنموية.

وأكد الجانبان، أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات تنموية بالشراكة مع شركاء التنمية، في إطار تحقيق التكامل بينهم.

وأشاد الجانبان، بقصص النجاح التي تحققها المشروعات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية مثل مشروع إنشاء مصنع لمشتقات الدم والبلازما الذي يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصري والكوري، وفقا للبيان.

وبحسب وزارة التعاون الدولي، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية في المجال التنموي بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، أبرزها مشروعات تطوير نظم إشارات سكة حديد نجع حمادي الأقصر بطول 118 كيلو متر، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام إلكتروني بدلاً من النظام اليدوي مما يقلل الحوادث.

كما يشمل أبرز مشروعات التعاون مشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو، وفقا للوزارة.

وأعرب وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع السفير الكوري، عن تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية، وإقامة مشروعات تنموية جديدة.

كما أعرب السفير الكوري، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإنمائي والاقتصادي مع مصر، لتحقيق نجاحات تنموية جديدة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بتوسيع نشاطه في مصر مثل مصانع إل جي، وسامسونج.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني لوزيرة التعاون الدولي، منذ توليها منصبها بالوزارة، مع مسؤولين من كوريا الجنوبية، حيث سبق أن التقت مع وفدًا رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج المدير التنفيذي للبنك، في ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.