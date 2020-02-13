المشاط تطلب من بكتل الأمريكية التركيز بمشروعاتها على أولويات التنمية بمصر



كتب- مصطفى عيد:

أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية توافق مشروعات شركة بكتل الأمريكية في مصر مع الأولوية التنموية للبلاد، مع التركيز على المشروعات التي تساهم فى تمكين المرأة وتحافظ على البيئة وتوسع من التكنولوجيا الرقمية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع بريندان بيترز بكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل، بحضور جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تقوم بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتطوير شبكات الطرق والكباري، مع إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وذكرت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي تهدف لخلق التكامل وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بكتل الأمريكية، إن شركته واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء وإدارة المشروعات في العالم، وتعمل في مصر منذ عام 1976 كمقاول في المشروعات العملاقة التي تعزز التقدم والنمو الاقتصادي طويل المدى.

وأضاف أن المشروعات التي تعمل بها الشركة بمصر تتضمن مجالات البنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والبترول والغاز، والكيمياويات، والتعدين، مشيرا إلى أن الشركة توفر الدعم اللازم لأصحاب المشروعات في الحصول على التمويل.

وأكد اهتمام شركته بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات والتدريب في مجالات مختلفة في مصر، مشيدا بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، والتي تحفز شركته على التوسع في نشاطها وتمويل القطاع الخاص في مصر، فى ظل الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي، وفقا للبيان.