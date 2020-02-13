زيادة المبيعات ترفع أرباح الشرقية للدخان إلى 2.2 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إن صافي ربح الفترة (يوليو – ديسمبر 2019) ارتفع إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة نحو 9.3%.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 7.5% لتصل إلى 7.69 مليار جنيه، مقابل 7.15 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت قيمة التدفقات النقدية للشركة من أنشطة التشغيل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 66.5%.

وتسعى شركة الشرقية للدخان، لتطوير منتجاتها وإضافة أنواع جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها في السوق المحلية والخارجية.

وتراهن الشركة على التوسع في إنتاج أنواع جديدة ومتطورة من السيجار، والمعسل بنكهات مختلفة من أجل زيادة صادراتها وتعظيم إيراداتها وأرباحها.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، سجائر كليوباترا منذ نحو 99 عامًا، وتحتكر صناعة السجائر والدخان في مصر منذ تأسيسها في 1920.