وزير البترول يلتقي مع إكسون موبيل بعد دخولها نشاط التنقيب لأول مرة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع رئيس شركة أكسون موبيل والوفد المرافق له، أنشطة الشركة في مجال البحث والاستكشاف، في ظل بداية عمل الشركة بهذا المجال لأول مرة في مصر بعد نجاحها في الفوز بمنطقتي امتياز جديدتين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقال الوزير، خلال اللقاء على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" الذي يختتم أعماله اليوم بالقاهرة، إن قرار اكسون موبيل بالعمل بمصر ضمن منظومة من كبرى الشركات دخلت السوق المصري مؤخرا يؤكد نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف أن هذا الإقبال من كبرى الشركات يؤكد أيضا المتابعة الدقيقة للكيانات الاقتصادية الكبرى للخطوات الإصلاحية التي تنفذها مصر، ويعتبر شهادة ثقة في صناعة البترول المصرية في ظل ما حققته من نجاحات وما تمتلكه من فرص استثمار متميزة.

وقال رئيس إكسون موبيل، إن الدعم الذي توليه القيادة السياسية والدولة المصرية لقطاع البترول يعطي دفعة قوية لزيادة أنشطة شركات البحث والاستكشاف والأنشطة البترولية الأخرى وتحقيق نجاحات.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يمثل مناخا مواتيا للانطلاق بأنشطة إكسون موبيل في ظل استراتيجية طموح لوزارة البترول القائمة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لشركات البترول العالمية.

وعلى جانب آخر استقبل وزير البترول، إبراهيم البوعينين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للتجارة والوفد المرافق له، على هامش مؤتمر "إيجبس" أيضا.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة مع قطاع البترول المصري في مجالات توريد وتجارة المنتجات البترولية والزيت الخام.

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة المتوازنة بين الجانبين بما يحقق الاستدامة في الروابط التجارية بينهما، وفقا للبيان.