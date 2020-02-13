البترول: إنتاج ألواح خشبية من قش الأرز باستثمارات مصرية 210 ملايين يورو

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة، كما تم توقيع اتفاق بين الشركة المصرية وشركة سيمبلكامب الالمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع .

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020.

ووقع الاتفاق كل من المهندسة عزة سري رئيس شركة تكنولوجيا الاخشاب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، بالاضافة الي جاجورجان فيليبس مدير عام شركة سيمبلكامب الألمانية.

وقال الملا، إن هذا المشروع يعد من اهم المشروعات التي تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذها ضمن خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات التي تستهدف إقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلي .

وأضاف الوزير أن تكلفة المشروع نحو 210 ملايين يورو، ويعد أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأرز من أحد التحديات البيئية نتيجه حرقه إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليا.

ويقام المشروع برأسمال مصرى بالكامل من قطاع البترول وتشمل الجهات المساهمة فيه كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول و شركة سيدبك وشركة بتروجت، بحسب الوزير.

ويضم المشروع الجديد مصنعا لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ( MDF) بواسطة قش الارز بطاقة إنتاجية 205 آلا ف متر مربع سنويا طبقا لأحدث المواصفات الاوروبية وباستخدام تكنولوجيا سيمبل كامب الالمانية المتطورة في التصنيع.

ويوفر المشروع بذلك منتج محلي عالي الجودة تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات مثل الأثاث ومواد البناء والديكور .