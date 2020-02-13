دايس للملابس تستحوذ على أصول كايرو قطن سنتر مقابل 120 مليون جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، في بيان اليوم الخميس، إنها وقعت عقدا لشراء أصول كايرو قطن سنتر، التي كانت تؤجرها من الشركة.

وأوضحت دايس، أنه تم تويع عقد شراء الأصول أمس، بقيمة 120 مليون جنيه، وأنها ستعلن عند الانتهاء من إتمام الصفقة.

وقالت شركة دايس، إنها وقعت على قرض متوسط الأجل مع بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة 5 ملايين دولار يسدد على 5 سنوات.

وكانت دايس، أعلنت أنها تدرس اقتراض نحو 100 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي "CIB" كقرض متوسط الأجل؛ بهدف تمويل جزء من صفقة استحواذها على أصول شركة كايرو قطن.

كما وقعت الشركة على خطاب نوايا مع كايرو قطن سنتر، أبريل الماضي؛ لشراء الأصول المؤجرة حاليًّا، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين في 2017، في صفقة تبلغ قيمتها 140 مليون جنيه.

وتعمل دايس داخل قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة وقطاع الملابس ويركز على المنسوجات.