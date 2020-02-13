المالية توضح أسباب "صفر" دعم الكهرباء في النصف الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، إن مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي بلغت 4 مليارات جنيه، موضحًا أنه سيتم تسوية هذا المبلغ مع وزارة الكهرباء والطاقة في الربع الأخير من العام المالي في ضوء الاستهلاك الفعلي للفئات المستفيدة من الشرائح المستحقة للدعم خلال السنة المالية.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم إجراء أية تسويات تتعلق بدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الفئات المستحقة لدعم الكهرباء من المواطنين لا تتأثر بتوقيت إجراء التسويات بين وزارتي المالية والكهرباء.

وكانت وزارة المالية، أدرجت بجدول الإنفاق على بنود الدعم بالتقرير نصف السنوي لمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، الصادر مؤخرًا، أن القيمة الموجهة لدعم الكهرباء خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين "صفر" مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2018.

وذكرت الوزارة في بيانها اليوم، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم 14%، ودعم السلع التموينية 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي 29.3%، وتم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذي يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت المالية أن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.