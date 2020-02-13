البترول تعتزم إطلاق أول بوابة إلكترونية لتسويق فرص الاستثمار بالبحث والاستكشاف

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2020 أتاحت فرصة متميزة لعرض قصص النجاح التي حققتها كوادر قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للجلسات الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2020 و التي عقدت تحت عنوان " التوقعات المستقبلية لمصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط"، بحسب ييان من الوزارة اليوم الخميس.

وقال الوزير، إنه من المخطط إطلاق أول بوابة الكترونية لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف.

وأشار الوزير إلى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول يحقق أهدافه المخططة عاما بعد الآخر من خلال التسويق للفرص الاستثمارية وما يحققه قطاع البترول الذى مازال لديه الكثير الذى يمكن تحقيقه من خلال التخطيط والعمل وتأهيل الكوادر والتعاون الإقليمي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط.

وأوضح :"نحن على ثقة من أن مصر ستكون الأساس في منتدى غاز شرق المتوسط من خلال ما تملكه من تسهيلات وإمكانيات يمكن للجميع بالمنطقة الاعتماد عليها واختيار مصر الحوار والعمل المشترك كأساس للتعاون وحل المشكلات ".

وأضاف الملا أن برنامج تأهيل الكوادر البترولية من الإدارة المتوسطة جاء تحفيزا للشباب وقدم الشكر للشركاء الأجانب لحرصهم على دعم ذلك وتوفير فرص للتدريب لـ 120 من الكوادر الشابة فى المرحلة الأولى من البرنامج الذى نطمح أن يكون أحد أدوات تحقيق خطط قطاع البترول المستقبلية.

وأشار إلى أن الدعم المقدم من الشركاء يؤكد على مدى التزامهم فى الشراكة مع قطاع البترول فهذا البرنامج مستمر لمدة 3 سنوات وسيشهد الاستفادة بقوة من الخبرات التي اكتسبها المشاركون به.

وأكد على حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على نجاح التحول الرقمي لإدارة كافة أنشطة الصناعة البترولية ونعمل على ربط الشركات بنظام واحد من أجل المزيد من دعم اتخاذ القرار حيث نعمل على ربط الجميع ببرنامج الإدارة المتكاملة للموارد ERP المطبق حاليا في الشركات القابضة وهيئة البترول.

وأوضح أن قطاع البترول يعمل حاليا على الانتهاء من التحول الرقمي بنهاية العام ، وقد استطعنا تحقيق تواصل أكبر من خلال بوابة التواصل بين العاملين بقطاع البترول( الانترانت).

وأوضح أن توجه قطاع البترول نحو إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها مؤخرا يأتي انطلاقا من أن آخر هيكلة بالقطاع كانت منذ 20 عاما ، حيث تركز الهيكلة على تطوير وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والبتروكيماويات والتكرير والنقل والتوزيع وأنه عندما تم إقرار ذلك كاستراتيجية جاء بعد استماع واعى ومشاركة حوارية ونقاشية من جميع عناصر المنظومة وهو النهج الذى نعمل على تأصيله في وعى وثقافة التعامل في إطار منهجية تغيير الثقافة التي نعمل عليها كأساس للعمل وتحقيق النجاح.

وشدد الملا علي الأهمية البالغة لخطة زيادة إنتاج مصر من البترول التي يجري العمل عليها حاليا علي عدة محاور تشمل الاستمرار في طرح مناطق جديدة في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف و تنفيذ برامج عمل طموحة لشركات الإنتاج واستخدام التكنولوجيا للوصول إلى الفرص الجديدة والحفاظ علي الإنتاج من الحقول القديمة.