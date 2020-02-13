المصرية للاتصالات تؤكد سريان حق الشفعة في صفقة فودافون مصر و STC

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها درست موقفها القانوني بشأن صفقة بيع حصى شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والذي أكد على سريان جميع حقوقها وبينها حق الشفعة.

وأكدت الشركة، سريان حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، وكذلك حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

وقالت الشركة إنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك الحقوق لكل مساهميها.

وكان مسؤول الإعلام، في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قال لمصراوي، إن شركة فودافون مصر، تقدمت للجهاز بالفعل، بطلب لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر".

وتمتلك المصرية للاتصالات حوالي 45% من أسهم فودافون مصر، والباقي لشركة فودافون العالمية، وتنص اتفاقية المساهمين، على أن للمصرية للاتصالات الحق في شراء أسهم فودافون العالمية إذا رغبت الأخيرة في بيع حصتها، فيما يعرف بـ "حق الشفعة".

ووقعت فودافون العالمية، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة تفاهم، مع شركة الاتصالات السعودية " STC" لشراء حصتها في فودافون مصر، البالغة 55%.