البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
10:25 ص الخميس 13 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13883 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.2% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13845 نقطة.
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