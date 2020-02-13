البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.28%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13883 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.2% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13845 نقطة.